YouTube обозначил пропагандистский фильм о Крыме как неприемлемый и оскорбительный

Фильм "Крым. Путь на родину" признали таким, который может оскорбить определенные аудитории. Фото: censor.net

Сайт YouTube обозначил российский пропагандистский фильм "Крым. Путь на родину" как неприемлемый и оскорбительный.

"Участники сообщества YouTube отметили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий", - написано на экране перед тренсляцией видео.

Для продолжения просмотра зрители должны подтвердить, что ознакомились с предупреждением.

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Фильм "Крым. Путь на родину" в 2015 году сняла российская государственная компания ВГТРК. Посвятила ленту годовщины оккупации полуострова. В нее вошли 2 интервью президента РФ Владимира Путина.

Немецкий Commerzbank сообщил о закрытии счетов и прекращение всех финансовых операций для российского пропагандистского канала Russia Today на территории Германии с 31 мая 2020 года. В ответ Москва обещает жесткие меры против немецких журналистов, работающих в России, - заявила представительница МИД России Мария Захарова.