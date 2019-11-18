Возвращенные Украине корабли пройдут экспертизу

Через 358 дней после незаконного захвата в районе Керченского пролива украинские корабли вернулись на родину. ФОТО: obozrevatel.com

Возвращенные после незаконного захвата Россией корабли ВМС ВС Украины пройдут тщательную проверку.

Сообщила об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на официальном сайте.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, было ли с них изъято оборудование и документацию", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, несмотря на возвращение судов судебный спор между Украиной и РФ по морскому праву в Международном трибунале ООН не закроют. Иск против России по обвинению в нарушении иммунитета военных кораблей и 24 членов их экипажей суд рассмотрит в ближайшие дни.

"Спор продолжается. Сформирован арбитражный суд, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела", — заявили в МИД.

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Оккупанты вернули Украине захвачены в ноябре 2018 корабли. Суда были вещественными доказательствами в открывшемся РФ уголовном процессе о незаконном пересечении границы.