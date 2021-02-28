Водохранилища Крыма снова пересыхают, несмотря на снежную зиму

Загорское водохранилище, архивное фото / "Крым. Реалии"

Россияне заявляют, что 2 из 28 водохранилищ в Крыму истощены и прошли отметку "мертвый объем".

По состоянию на 26 февраля полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них не прибавилось. Приближается к "мертвому объему" Балановское водохранилище. Об этом пишут "Крым. Реалии".

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В январе "Украинская национальная центр управления и испытаний космических средств" провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. По данным мониторинга, площадь крымских водохранилищ за последний год "существенно уменьшилась".

На прошлой неделе из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий Днепр с полуостровом. После аннексии в 2014-м поставки воды на полуостров прекратили. Запасы Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почв полуострова.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения водой. Киев утверждает, что поставки воды на полуостров Северо-Крымским каналом возобновятся только после деоккупации полуострова.



