Верховная Рада осенью рассмотрит закон о деоккупации украинских территорий

Закон о деоккупации украинских территорий рассмотрят осенью. Фото: РБК

Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму направят в Верховную Раду осенью.

Законопроект обеспечит безопасную деоккупации и реинтеграции этих территорий, заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба.

"На сегодня мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, в соответствии с Верховной Радой Украины для рассмотрения", - заявил он.

Резников надеется, что во время следующего сессионного периода осенью депутаты рассмотрят законопроект.

Над проектом документа работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий. За это время документ сократился с 95 страниц до 30 было рассмотрено около 180 рекомендаций и предложений.

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Украина направила в Венецианскую комиссию законопроект о переходном периоде на Донбассе. Предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.