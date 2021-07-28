Верховная Рада осенью рассмотрит закон о деоккупации украинских территорий

 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 2376
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 450
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 396
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1017
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2916
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 387
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1638
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
19
16
5
16
25
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Показали, как зенитные комплексы &quot;Оса&quot; отразили нападение авиации
Показали, как зенитные комплексы "Оса" отразили нападение авиации
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
Видео
Все видео
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Ялту затопило, есть пострадавшие
Ялту затопило, есть пострадавшие
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1179
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1044
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 396
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1161
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 06:33

Верховная Рада осенью рассмотрит закон о деоккупации украинских территорий

  Комментировать
Верховная Рада осенью рассмотрит закон о деоккупации украинских территорий
Закон о деоккупации украинских территорий рассмотрят осенью. Фото: РБК

Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму направят в Верховную Раду осенью.

Законопроект обеспечит безопасную деоккупации и реинтеграции этих территорий, заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба.

"На сегодня мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, в соответствии с Верховной Радой Украины для рассмотрения", - заявил он.

Резников надеется, что во время следующего сессионного периода осенью депутаты рассмотрят законопроект.

Над проектом документа работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий. За это время документ сократился с 95 страниц до 30 было рассмотрено около 180 рекомендаций и предложений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: На Россию надо давить сильнее

Украина направила в Венецианскую комиссию законопроект о переходном периоде на Донбассе. Предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховная Рада осенью рассмотрит закон о деоккупации украинских территорий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8658
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 6516
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 4635
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 4203
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 3231
Крым
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
 Просмотров: 1044
Подсчитали количество военных учений оккупантов в Крыму
Подсчитали количество военных учений оккупантов в Крыму Просмотров: 153
Стало известно, кто приедет на саммит "Крымской платформы" от США
Стало известно, кто приедет на саммит "Крымской платформы" от США Просмотров: 405
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
 1 Просмотров: 396
Байден не приедет на саммит "Крымской платформы". Его приглашал Зеленский
Байден не приедет на саммит "Крымской платформы". Его приглашал Зеленский Просмотров: 369
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
4
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
Голосов: 9137
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть