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среда, 06 ноября 2019 18:30

"В "Юнармии" есть опасность именно для украинских детей в Крыму" - Ирина Седова

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&quot;В &quot;Юнармии&quot; есть опасность именно для украинских детей в Крыму&quot; - Ирина Седова
На фото школьники, участники военного детского клуба "Патриот". Фото: росзми

Привлекая в ряды военных группировок учащихся с аннексированного Крыма россияне нарушают Женевскую конвенцию, запрещающую пропаганду службы а армии государства оккупанта.

Деятельность детских военно-патриотических клубов не является преступлением на территории самой России, говорит в комментарии Gazeta.ua исследовательница "Крымской правозащитной группы" Ирина Седова.

"В "Юнармии" опасность именно для украинских детей в Крыму. Потому что деятельность этой организации направлена ​​на изменение идентичности украинских детей на русских. Мы не рекомендуем родителям отдавать туда своих детей", - говорит она.

Вступление в ряды военного угропування на добровольных основах, но в случаях давления или принуждения правозащитница советует обращаться в "Крымскую правозащитную группу".

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Российские оккупанты активно навязывают крымским школьникам культ войны. Для этого в школах оккупированных городов и сел создают так называемые военно-патриотическое движение "Юнармия" и клубы "Тактика", "Патриот", "Потомки победы", "Граница" и "Варяг".
В ряды принимают детей в возрасте до 18 лет. Учат учеников владеть оружием, копать окопы и расстреливать воображаемого врага. Также вести допрос пленного на английском языке.
В Крыму действует 532 школы, в них учится 188,5 тыс. школьников.

Автор: София Староконь
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