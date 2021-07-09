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пятница, 09 июля 2021 12:13

В украинского политзаключенного в РФ случился микроинсульт. Администрация СИЗО это игнорирует

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В украинского политзаключенного в РФ случился микроинсульт. Администрация СИЗО это игнорирует
Украина призвала международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля. Фото: https://t.me/denisovaombudsman

У украинского политзаключенного, крымского татарина 61-летнего Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в СИЗО в Ростовской области, произошел микроинсульт, повлекший за собой паралич лица.

Врач "скорой", которую вызвали в следственный изолятор, это отрицал, сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на адвоката Газиева. Заключенный также жалуется на обострение хронических заболеваний, сердечные и головные боли, но обращения в администрацию СИЗО об оказании необходимой медпомощи игнорируют.

"Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и жестокое обращение, а также нарушение Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля. Обращаюсь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Газиева, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. В том числе госпитализировать в стационар медучреждения, чтобы провести полное обследование и дальнейшее лечение. Из-за критического состояния здоровья гражданина Украины прошу содействовать избранию другой меры пресечения, не связанной со взятием под стражу", - написала она.

Денисова также требует от Генпрокурора РФ Игоря Краснова оказать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО и привлечь виновных к уголовной ответственности.

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27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели по меньшей мере 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По меньшей мере 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.

В начале июля заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" в российском Южном окружном военном суде перенесли из-за состояния здоровья фигурантов дела. По предварительной информации, у Газиева и Эрфана Османова — коронавирус. Во время последних заседаний для Газиева вызвали скорую помощь. Врачи констатировали невозможность участвовать в суде и рекомендовали строгий постельный режим.

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Дата
09
июля

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