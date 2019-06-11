В Украине продолжается расследование по делу госизмены председателя Апелляционного суда

Провели досудебное расследование в отношении экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. Его подозревают в госизмене. Фото: Лариса Сарган

Завершили досудебное расследование бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука.

Его подозревают в госизмене, сообщает Прокуратура Крыма.

Доступ к материалам дела предоставили стороне защиты.

Накануне Голосеевский суд Киева отменил решение о продлении ареста.

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Экс-главу Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука подозревают в государственной измене и сотрудничестве с российскими оккупантами 2014 года. Чорнобук отрицает обвинения и заявляет, что покинул Крым вместе с 3 судьями Андреем Мазницей, Андреем Леоновым и Алексеем Иванченковым.

2018 года его арестовали в Киеве, 20 мая 2019-го продлили арест.

Судью Апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чернобука, которому инкриминируют нарушение присяги, восстановили в должности. Соответствующее решение принял Верховный суд Украины.