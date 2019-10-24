В Украине готовят новую "зраду" по Азовскому морю

Украинское Держрибагенство готовится подписать с россиянами новые документы по Азовскому морю. Фото: Крим.Реалии

Украине следует провести широкое обсуждение распределения между Украиной и Россией квот на вылов рыбы в Азовском море.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Он добавил, что сейчас подписание протокола о распределении квот находится на завершающем этапе.

"Мы же, со своей стороны, предлагаем срочно собраться всем заинтересованным сторонам и делегированным представителям общественности для обсуждения правовых и моральных аспектов ситуации с рыболовством в Азовском море, продолжается с момента оккупации Крыма", - написал Чубаров.

Самым эффективным органом, который мог бы собрать такое мероприятие в короткие сроки, может выступить комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины планирует подписать необходимые документы по дипломатическим каналам.

В прошлом году активисты и депутаты сорвали 30-ю сессию украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Тогда российские депутаты прилетели в Киев из оккупированного Крыма.