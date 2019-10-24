В Украине готовят новую "зраду" по Азовскому морю

Украине следует провести широкое обсуждение распределения между Украиной и Россией квот на вылов рыбы в Азовском море.
Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
Он добавил, что сейчас подписание протокола о распределении квот находится на завершающем этапе.
"Мы же, со своей стороны, предлагаем срочно собраться всем заинтересованным сторонам и делегированным представителям общественности для обсуждения правовых и моральных аспектов ситуации с рыболовством в Азовском море, продолжается с момента оккупации Крыма", - написал Чубаров.
Самым эффективным органом, который мог бы собрать такое мероприятие в короткие сроки, может выступить комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины планирует подписать необходимые документы по дипломатическим каналам.
В прошлом году активисты и депутаты сорвали 30-ю сессию украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Тогда российские депутаты прилетели в Киев из оккупированного Крыма.
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