В Севастополе горит ракетный катер

Загорелся ракетный катер "Шуя". Фото: ВК

На 13-м Судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе горит ракетный катер "Шуя"

"У Килен-балки, в районе 13 завода, горит судно. На корабле людей нет", - пишет местное издание "Новый Севастополь".

В пресс-службе судоремонтного предприятия информацию подтвердили.

"При запуске одного из механизмов на ракетном катере "Шуя" произошло возгорание", - говорят они.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь удалось локализовать.

В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-321 и совершил аварийную посадку в поле. Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский" и за 15 мин. был вынужден там же приземляться. Пожар возник в двигателе из-за столкновения с птицей.