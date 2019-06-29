В России рассказали об уязвимости Крымского моста

Олигарх Аркадий Ротенберг рассказал о строительстве Крымского моста. Фото: UkrMedia

Российский олигарх Аркадий Ротенберг, компания которого занималась строительством Крымского моста, рассказал о критической уязвимости в конструкции сооружения.

Ротенберг отметил, что он не архитектор и не имеет строительного образования, а ответственность за возможный провал проекта не давала спать по ночам. Об этом он рассказал в интервью Russia Today.

"Вы правильно сказали, я не архитектор и без строительного образования. Но то, что может быть, если мы не построим, я понимал. Я, честно говоря, по ночам плохо спал ...", - отметил он.

Олигарх также рассказал об уязвимости моста.

"Я, честно говоря, об этом никогда не говорил. Особенно когда мы завозили эти арки - это, конечно, была уникальная операция. Должен был быть такой механизм, в котором бы работали все шестерни одновременно. Какая-то из общих сломалась - и все, моста нет. Таких грандиозных проектов у нас, конечно, не было", - рассказал Ротенберг.

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Бизнесмен также объяснил, почему ему доверили строительство моста.

"Выбор был небольшой, желающих не очень было много, если честно. Кто-то боялся, кто-то понимал, что они могут это не сделать, не построить ... У многих были в Украине родственники. Я взвесил все наши возможности и сказал: "Если доверите нам, мы можем взяться", - подчеркнул он.

Как отмечается, стоимость контракта на строительство Крымского моста составляет 222,5 миллиарда рублей, а с учетом затрат заказчика - почти 228 млрд рублей.

Оккупанты в аннексированом Крыму проложили первую железнодорожную колею на Керченском мосту. После открытия железной дороги по ней сразу прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем.