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понедельник, 16 августа 2021 19:37

В России приговорили фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир": получили от 12 до 18 лет тюрьмы

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  Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 18 лет заключения. Фото: "Крымская солидарность"
Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 18 лет заключения. Фото: "Крымская солидарность"

Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону посадил в тюрьму на срок от 12 до 18 лет четырех фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" - крымских татар-мусульман Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура Халилова и Руслана Месутова.

На оглашение приговора пустили только мать Эльдара Кантимирова, жену Ленура Халилова, дочь Руслана Нагаева и сестру Руслана Месутова. Адвокаты считают, что приговор "незаконный". Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Руслана Месутова посадили на 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения. Ленур Халилов получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения. Эльдар Кантимиров - 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения. Руслан Нагаев - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения.

Как отмечается, у здания суда в Ростове-на-Дону более 150 крымских татар устроили флешмоб в поддержку осужденных. После оглашения приговора они надели белые накидки с надписями: "Изучение религия не терроризм", "Нет государственному террору", "Стоп репрессиям", "Нет семейным репрессиям", "Крымские татары - они не террористы". Дочь Руслана Нагаева приехала на заседание в футболке с надписью: "Папа, мы Вас любим, ждем, верим".



На приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" отреагировала прокуратура АРК и Севастополя.

"Через призму таких политически мотивированных дел оккупационная власть пытается навязать нарратив о том, что крымские татары - это "террористы или экстремисты". При этом "власть" использует российское уголовное законодательство для запугивания населения полуострова и подавление свободы слова и свободы религии", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время ведется процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам незаконного преследования крымских татар на территории временно оккупированного полуострова Крым (части 1-2 статьи 146, части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины). Также сообщили о подозрении старшему следователю следственного отдела управления ФСБ России в Крыму и Севастополе. Сейчас собираются доказательства причастности других работников российских правоохранительных органов к "незаконным преследованиям граждан Украины в Крыму".

Украинский омбудсмен Людмила Денисова также осудила приговор и назвала его "незаконным".

"Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши граждане получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов - 18 лет, Руслан Месутов - 18 лет, Руслан Нагаев - 13 лет, Эльдар Кантемиров - 12 лет. Осуждаю принятое Южным окружным военным судом незаконное решение относительно наших сограждан", - написала Денисова в Facebook.

Украинский омбудсмен призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить Россию прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.

Крымских татар-мусульман Руслана Нагаева, Эльдара Кантимирова, Ленура Халилова и Руслана Месутова задержали российские силовики после обысков 10 июня 2019. В ФСБ РФ заявили, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны в Алуште, в селе Малый Маяк - Руслан Месутов, в селе Изобильное - Ленур Халилов.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированные по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что испытывают несправедливое преследования в России и в оккупированном Крыма. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

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