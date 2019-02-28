В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб

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В одном из торговых центров Днепра состоялся флешмоб в поддержку пленных украинских моряков.

Сорок студентов и студенток местного педагогического колледжа месяц тренировались после занятий, сообщает ТСН.

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Все они - будущие учителя младших классов и воспитатели детских садов. Ни одного из моряков никто из участников флешмоба не знает лично, но некоторые из пленных - ровесники студентов. Поэтому ребята решили присоединиться к мероприятиям в поддержку захваченных РФ украинских моряков.

25 ноября 2018 российские пограничники захватили в плен 24 украинских военнослужащих в Черном море. Их вывезли на территорию оккупированного Крыма, а затем в РФ. Российской правительство обвиняет моряков в якобы незаконном пересечении российской границы. По этой статье Украинские могут лишить свободы на срок до 6 лет. Моряки не согласны с обвинением и требуют отношение к ним в соответствии с Женевской конвенцией. Сейчас продолжаются так называемые следственные действия.