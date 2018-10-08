В Париже Сенцову посвятили "Белую ночь"

Олегу Сенцову в Париже посвятили часть ночного фестиваля. Фото: Твиттер

В Париже политзаключенному Кремля Олегу Сенцову посвятили ночной фестиваль искусств Nuit Blanche ("Белая ночь").

Такую инициативу выдвинула мэр города Анн Идальго. Об этом она сообщила в Twitter.

"В эту ночь культуры, творчества и свободы как не думать об Олеге Сенцове? Этот 17 фестиваль Nuit Blanche посвящен ему", - написала мэр Парижа.

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Отмечается, что фестиваль современного искусства "Белая ночь" проходит в столице Франции с начала октября. В нем принимают участие современные художники со всех континентов, представляя вниманию зрителей свои произведения.

6 октября 2018-го Олег Сенцов прекратил голодовку в российской тюрьме, которую выдержал в течение 145 дней. Осужденный в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.