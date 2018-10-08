В Париже Сенцову посвятили "Белую ночь"

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6084
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3150
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5373
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1440
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1530
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1647
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1341
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
&quot;Пора квартиру дать&quot; - в Крыму пособник оккупантов обиделся на режим Путина
"Пора квартиру дать" - в Крыму пособник оккупантов обиделся на режим Путина
Показали, как украинские корабли через Керченский пролив зашли в Азовское море
Показали, как украинские корабли через Керченский пролив зашли в Азовское море
&quot;Крым станет невыносимым для Москвы&quot; - показали железные аргументы против агрессии РФ
"Крым станет невыносимым для Москвы" - показали железные аргументы против агрессии РФ
Видео
Все видео
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
Обвалилась часть Керченского моста
Обвалилась часть Керченского моста
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
В Крыму катастрофа с запасом пресной воды: пересохла еще одна река
В Крыму катастрофа с запасом пресной воды: пересохла еще одна река
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 522
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1341
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5319
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9702
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 990
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 11:58

В Париже Сенцову посвятили "Белую ночь"

  Комментировать
В Париже Сенцову посвятили &quot;Белую ночь&quot;
Олегу Сенцову в Париже посвятили часть ночного фестиваля. Фото: Твиттер

В Париже политзаключенному Кремля Олегу Сенцову посвятили ночной фестиваль искусств Nuit Blanche ("Белая ночь").

Такую инициативу выдвинула мэр города Анн Идальго. Об этом она сообщила в Twitter.

"В эту ночь культуры, творчества и свободы как не думать об Олеге Сенцове? Этот 17 фестиваль Nuit Blanche посвящен ему", - написала мэр Парижа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцову присвоили престижное звание

Отмечается, что фестиваль современного искусства "Белая ночь" проходит в столице Франции с начала октября. В нем принимают участие современные художники со всех континентов, представляя вниманию зрителей свои произведения.

6 октября 2018-го Олег Сенцов прекратил голодовку в российской тюрьме, которую выдержал в течение 145 дней.

Осужденный в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Париже Сенцову посвятили "Белую ночь"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 45447
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 44705
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 22041
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 13185
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 11206
Крым
Рассказали, чем занимается Олег Сенцов после прекращения голодовки
Рассказали, чем занимается Олег Сенцов после прекращения голодовки Просмотров: 270
Уволили архитектора, который написал об имении пропагандиста
Уволили архитектора, который написал об имении пропагандиста Просмотров: 846
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
 Просмотров: 1998
"Скоро будет легче" - крымчанам снова обещают снижение цен
"Скоро будет легче" - крымчанам снова обещают снижение цен 1 Просмотров: 810
В Roshen рассказали, откуда в Крыму конфеты компании
В Roshen рассказали, откуда в Крыму конфеты компании Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
11
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
5
Заявили о возможности войны на Балканах
Голосов: 413
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua