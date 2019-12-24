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вторник, 24 декабря 2019 09:00

В ООН отреагировали на строительство Крымского моста

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В ООН отреагировали на строительство Крымского моста
23 декабря запустили первые поезда по Крымскому мосту. Фото: ria

В ответ на информацию о железнодорожном сообщении Российской Федерации по аннексирована Крымом через Керченский мост в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Олег Николенко, пишет unian.

"Есть реакцию Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через" крымский мост ": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал он.

Также уточнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи осуждают строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС осудил создание железнодорожного сообщения между Россией и Крымом

"Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", - добавил Николенко. Перед этим открытие железнодорожного сообщения Российской Федерации по аннексирована Крымом через Керченский мост осудили в Европейском Союзе.

23 декабря планируется официальное открытие и запуск первых поездов по Крымскому мосту.

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Дата
24
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