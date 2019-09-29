В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр

С Крымом восстановят пассажирские перевозки. Фото: РБК

На административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там через определенные проблемы передали это строительство и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как было поставлено президентом задачу, это все построится - КПВВ" Чонгар "и" Каланчак", в интервью "Радио Свобода" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уж конкурсы на перевозчиков будет проводить местные власти также при нашем участии", - ответил министр на вопрос об организации легальных автоперевозок.

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Сегодня через административную границу с Крымом не ходит ни один государственный транспорт.