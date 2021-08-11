В оккупированном Симферополе обрушилась стена Крымской филармонии

В центре оккупированного Симферополя обвалилась стена исторического здания XIX века - Крымской государственной филармонии.

Около 9:00 утра произошел обвал небольшого участка стены во дворе филармонии, однако вскоре стена двухэтажного здания рухнула полностью. Об этом сообщают Крымские новости.

По словам местных жителей, раньше в филармонии делали ремонт, однако уже месяц рабочих на объекте не было. Пострадавших в результате обвала нет.

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На месте происшествия работают оккупационные спасатели и силовики.

В оккупированном Крыму во время строительства трассы "Таврида" уничтожили сотни тысяч артефактов. Все эти памятники больше не подлежат восстановлению. Их покрыли асфальтом.

Много нарушений было при строительстве военных объектов в Крыму. Оккупанты разрушили церкви, расположенные на территории или вблизи военных баз, уничтожили археологические находки, которые датируются временем Византийской и Османской империй.