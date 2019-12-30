В оккупированном Крыму задержали двух украинцев

В Крыму задержали украинцев. Фото: RT

В оккупированном Крыму ФСБ РФ задержала двух украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть полуостров в обход пунктов пропуска.

Как отмечается, мужчин схватили в темное время суток, сообщает близкое к оккупационной власти издание Криминформ.

Российские силовики утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.

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На Керченском мосту на въезде в Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Мужчины ехали автобусом из Москвы с судебного заседания по делу "Первой симферопольской группы Хизб ут-Тахрир".