В оккупированном Крыму раздают листовки с запугиванием кырымлы

На территории оккупированного Крыма раздают листовки-запугивания. Фото: 5 канал

Российские оккупанты перед Днем крымско-татарского флага раздают кырымлы "предупреждение о недопустимости нарушения закона".

Таким образом пытаются запугать население, сообщает Крымская правозащитная группа.

В предписаниях говорится о запрете принимать участие в праздничных мероприятиях членам меджлиса крымско-татарского народа и крымским татарам.

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"Участникам акции запрещается скрывать свое лицо, иметь при себе оружие, не допускается нарушение общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности", — говорится в листовке.

С 2014-го года на территории оккупированного россиянами Крыма правозащитники фиксируют массовое нарушение прав человека. На территории полуострова российские оккупационные силовики устраивают массовые аресты крымских татар. Организуют слежку за проукраинскими активистами.