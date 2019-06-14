В оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна ЯМК-0041

Оккупанты освободили капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Фото: Zaxid

Так называемый суд в оккупированном Россией Севастополе освободил из-под стражи капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

Соответствующее решение суд принял в пятницу, 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.

Украинца обвиняли в незаконном вылове рыбы у берегов Крыма. Суд оштрафовал Новицкого на 500 тыс. рублей, но учитывая проведенные им в СИЗО полгода, он не должен платить штраф.

Так как капитан находился под подпиской о невыезде, то автоматически он был отпущен. В то же время суд постановил взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей за причиненный вред водным ресурсам России.

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Пока не известно покинул ли украинец оккупированный полуостров.

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков) 4 мая на запад от мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом. В отношении капитана судна Виктора Новицкого оккупанты возбудили дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России". Его взяли под стражу. Позже стало известно, что остальным морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений, однако забрали у них документы. Их удерживали в Балаклаве.