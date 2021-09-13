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понедельник, 13 сентября 2021 15:11

В оккупированном Крыму оштрафовали активистку за отсутствие паспорта РФ

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В оккупированном Крыму оштрафовали активистку за отсутствие паспорта РФ
Копылов выписали штраф в размере 3 тыс. руб. Фото: facebook/crimeansolidarity

Власти РФ в оккупированном Крыму оштрафовала местную активистку Ирину Копылову за отсутствие российского паспорта.

Женщине выписали штраф в размере 3 тыс. руб. (около 1,1 тыс. грн), сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

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Копылова получила административное наказание в виде штрафа за "проживание без паспорта гражданина Российской Федерации".

Полицейские за два дня посетили ее четыре раза. Это второе административное дело против Копыловой за неделю. До этого на нее составили протокол за участие в пикете после массового задержания крымских татар. Ей грозит предупреждение или штраф от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

СБУ фиксирует массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Паспорта выдают для обеспечения участия украинцев в ​​сентябрьских выборах в российскую Госдуму, сообщает СБУ. Организаторы этого нарушают нормы международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий.

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