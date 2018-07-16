В оккупированном Крыму город "ушел под воду" после ливня

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В оккупированном Крыму из-за сильного ливня затопило Феодосию.

Синоптики прогнозируют, что подобные осадки вероятны в течение следующих 2 дней, передает пророссийский сайт Кafanews.

"На Феодосию обрушилась долгожданная гроза. Несмотря на непродолжительность ливней, как и следовало ожидать, большинство улиц города превратились в реки", - говорится в сообщении.

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Российские военные заезжали в Крым из 4 направлений для следующих оккупации и аннексии полуострова.