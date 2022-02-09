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среда, 09 февраля 2022 10:32

В оккупированном Крыму ФСБ России задержала крымских татар

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Утром 9 февраля в нескольких районах оккупированного Россией Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Сотрудники ФСБ России задержали четырех мужчин.

Об этом сообщила правозащитница Луфтие Зудиева в Facebook.

Автор: facebook.com/crimeansolidarity
  На фото задержаны 9 февраля ФСБ РФ крымские татары
На фото задержаны 9 февраля ФСБ РФ крымские татары

"С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в 4:00, но сообщить о них родственники смогли позже. Всех задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко, 13 в УФСБ в Республике Крым и Севастополе" , – написала она.

Османова Ансара Исмаиловича из села Танково Бахчисарайского района, Абдулвапова Аметхана Неджиповича из Симферополя, Сейтосманова Эрнеста Казимовича из села Тылово под Севастополем после обысков отвезли в "крымское" управление ФСБ.

Также был обыск у Мустафаева Марлена Рамисовича в селе Белая Скала недалеко от Белогорска.

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В октябре прошлого года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Задержан он под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда".

Активистов, встречавших со следственного изолятора Семедляева, задержали. Речь идет о 31 человеке. В частности, женщин и журналистов. Их отвезли в Киевское отделение полиции Симферополя.

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Дата
09
февраля

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