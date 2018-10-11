В оккупированном Армянске снова катастрофа

В городе Армянск, что в оккупированном Крыму, снова сообщают о химических выбросы в атмосферу. Фото - facebook.com/HromadskeCrime

В городе Армянск, что в оккупированном Крыму, снова сообщают о химических выбросах в атмосферу.

Местные жители жалуются на плохое самочувствие, резкий запах в воздухе и непонятные осадки, сообщила в Facebook журналист Ксения Бабич.

"Меня довели и я готова на все. У меня четверо детей. Утром был новый выброс Я вызвала скорую, приехал врач и плачет. Я рыдаю. На улице больше 15 минут в день невозможно находиться - отекает лицо", - такие слова местной жительницы передает журналистка.

По словам Бабич, 11 октября местные жители хотят выйти на акцию протеста и перекрыть дорогу.

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Жительница Армянска Екатерина Пивовар рассказала, что утром 10 октября в городе ощущался характерный запах. Женщину и ее детей доставили в больницу с жалобами на раздражение химическими веществами. Пивовар утверждает, что чувствует "жжение в глазах" и что она получила "ожоги слизистой оболочки носа", передает Громадське.

По ее словам, врачи диагностируют аллергическую реакцию на токсические вещества и посоветовали уехать из города.

Другие жители оккупированного города также сообщают о признаках выбросов - коричневый налет на балконных поверхностях и кислый запах.

В оккупированном Крыму из-за выбросов с завода "Крымский титан" страдают жители Армянска. Люди массово обращались к врачам с жалобами на жжение в глазах, носоглотке, тошноту. Авто, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной и серо-зеленым налетом, в течение двух дней было проведено массовую эвакуацию детей из города.