В МИД призвали тщательно изучить обстоятельства гибели 3-летнего Мусы Сулейманова в Крыму

Обстоятельства смерти сына крымского политзаключенного Руслана Сулейманова должны быть тщательно изучены. Фото: Facebook/Emine Dzheppar

Трагическая смерть в Крыму 3-летнего Мусы — сына российского политзаключенного, гражданского журналиста Руслана Сулейманова должна быть тщательно расследована, а ситуация доведена до внимания мирового сообщества.

Об этом заявила заместитель главы МИД Эмине Джапарова в интервью радио "Крым.Реалии".

По ее словам, только благодаря громким заявлениям в международных сообществах можно будет донести истинное положение вещей в оккупированном Крыму.

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"Чем громче будут звучать наши голоса в ООН, Европарламенте, ОБСЕ, Совете Европы, тем больше шансов на облегчение положения тех, кого оккупанты грубо лишили свободы и удерживают в нечеловеческих условиях", — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что российские оккупанты не пустили крымского политзаключенного Руслана Сулейманова на похороны сына — 3-летнего Мусы.

Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля. Его искали несколько тысяч человек со всего Крыма. 26 июля так называемое управление МЧС России по Крыму сообщило, что тело ребенка обнаружено в выгребной яме возле дома. Его отец Руслан Сулейманов — учитель физики, гражданский журналист и стример ОО "Крымская солидарность", впервые был задержан в феврале 2017 года и по постановлению суда отбывал административный арест 5 суток за якобы несанкционированный митинг. 15 октября 2017 года участвовал в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, позже был обвинен в административном правонарушении и подвергнут административному штрафу в размере 10 тыс. руб. 28 марта 2019 года решением Киевского районного суда в Симферополе арестован по уголовному делу. Его обвинили в якобы организации террористической организации и участия в ее деятельности. Санкция по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.