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среда, 27 февраля 2019 10:42

В Крыму заговорили о серьезных проблемах

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В Крыму заговорили о серьезных проблемах
Брак лікарів швидкої допомоги в цілому по Криму становить близько 46% Фото: обозреватель

В Крыму за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 10 тысяч человек. Это на 43% выше эпидемического порога.

При этом местные жители жалуются, что скорую помощь приходится ждать часами – есть жалобы даже на четырехчасовые опоздания.

В задержках на выезды виноваты несколько факторов: дефицит работников и ставки, которые на полуострове не просматривали после аннексии, сообщают "Примечания".

"Нехватка врачей скорой помощи в целом по Крыму составляет около 46%. Немного лучше дела обстоят со средним медперсоналом – 35%, дефицит водителей – тоже 35%", – заявили в Центре медицины катастроф.

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По их данным, опытный врач скорой может получать со всеми стимулирующими выплатами до 50 тыс. рублей (20,5 тысяч гривен). Врачам с опытом работы до 6 лет приходится соглашаться на 21 тыс. рублей (8,6 тыс. грн), ставка фельдшера – 16,5 тыс. рублей (6,7 тыс. грн), а водителей – около 8 тыс. рублей (3,3 тыс. грн).

В результате некоторые экипажи работают с одним специалистом вместо двух. Больше всего дефицит работников скорой бьет по жителям Симферополя, где не хватает 50% бригад.

Жители Крыма жалуются на плохое качество воды и засоления почвы. Люди массово бегут на материковую часть Украины или в Россию.

Воду в населенных пунктах подают по часам, а в колодцах она становится соленой. На бывших рисовых полях теперь пытаются вырастить лен и подсолнечник. Фактически северная часть полуострова постепенно превращается в полупустыню.

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