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В Крыму задержали украинского пограничника

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В Крыму задержали украинского пограничника
Сотрудники ФСБ задержали украинского пограничника. Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины

Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ России на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

По сообщению пресс-службы СБУ, представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с оккупированным полуостровом.

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Также сотрудники ФСБ склоняли мужчину к сотрудничеству для получения информации об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы Украины.

После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы россияне доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

После этого СБУ провела проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

Правоохранители напоминают, что гражданам Украины пока лучше воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против российского телеведущего "Россия 1", гендиректора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который неоднократно посещал аннексированный Крым.

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