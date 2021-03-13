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суббота, 13 марта 2021 04:02

В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко

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В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко
Сотрудники ФСБ в масках задержали двух украинцев. Фото: Скриншот

В Крыму сотрудники ФСБ России задержали двух участников акции, посвященной ко дню рождения Тараса Шевченко. Мероприятие состоялось в Симферополе 9 марта.

Жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ России в масках, пишет "Крим.Реалии".

Женщину отвезли домой, где провели обыск, который длился более 8 часов. У нее изъяли технику и личные вещи. Сейчас она находится дома.

Есипенко увезли в неизвестном направлении, позже стало известно, что его поместили в изолятор Симферополя. Ему избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

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Есипенко обвинили в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в российской ФСБ сообщали, что совместно с Министерством внутренних дел и Следкомом прекратили противоправную деятельность жителей, в том числе в Крыму, которые подпольно занимались переработкой гражданских образцов оружия под боевые в подпольных мастерских. Личности задержанных не раскрывались.

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