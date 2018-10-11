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четверг, 11 октября 2018 15:28

В Крыму задержали полсотни людей

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В Крыму задержали полсотни людей
В Крыму задержали полсотни человек - искали мигрантов из Донецка и Луганска. Фото: Информатор

В Белогорске, что в аннексированном Крыму провели обыски и задержали 50 человек.

Среди них - мигранты из непризнанной ДНР, сообщили в Crimea SOS.

Обыски в доме по улице Индустриальной, 15 проводила Федеральная миграционная служба РФ. Искали незаконных мигрантов из Донецка и Луганска, Армении и Азербайджана.

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К владельцу дома - Алиму Крош - претензий нет.

Между тем ДНР оказалась на пороге "революции". Недовольство властью растет каждый день даже среди сторонников "русского мира".

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