В Крыму задержали полсотни людей

В Белогорске, что в аннексированном Крыму провели обыски и задержали 50 человек.
Среди них - мигранты из непризнанной ДНР, сообщили в Crimea SOS.
Обыски в доме по улице Индустриальной, 15 проводила Федеральная миграционная служба РФ. Искали незаконных мигрантов из Донецка и Луганска, Армении и Азербайджана.
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К владельцу дома - Алиму Крош - претензий нет.
Между тем ДНР оказалась на пороге "революции". Недовольство властью растет каждый день даже среди сторонников "русского мира".
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