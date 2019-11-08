В Крыму задержали легендарную крымскотатарскую активистку

Айше Сейтмуратову задержали на контрольном пункте Чаплинка. Фото: Укринформ

В Крыму на контрольном пункте Чаплинка российские силовики задержали легендарную крымскотатарскую активистку 82-летнюю Айше Сейтмуратову.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплинка административной границы между материковой частью Украины и Крымским полуостровом российские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сейтмуратова", - написал он.

Чубаров отметил, что Сейтмуратова имеет гражданство США, которое она получила после изгнания ее из СССР в 1978 году. Она постоянно проживает в Крыму, который отказалась оставлять после аннексии 2014 года.

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Сейчас в Меджлисе пытаются установить связь и оказать помощь Айше Сейтмуратовой.

Айше Сейтмуратова - советский диссидент, журналист, историк и ветеран крымскотатарского национального движения - единственная из женщин, принимавшая участие в крымско-татарском национальном движении. Сейтмуратова была дважды арестована и приговорена советской властью.