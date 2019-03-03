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воскресенье, 03 марта 2019 13:13

В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента

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В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента
Оккупанты задержали в Крыму архиепископа ПЦУ Климента. Фото: Krymr.org

В оккупированном Крыму в воскресенье, 3 марта, задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.

Священнослужитель, вероятно, находится в Киевском районном отделение полиции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви

Архиепископа задержали на автовокзале Симферополя, он планировал посетить судебное засидание дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону. Отмечается, что Климент является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

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По последним данным, связи с задержанным нет.

Оккупационные власти ДНР поставила невыполнимые условия о перерегистрации уставов Православной церкви Украины по законам псевдореспублики. Православная церковь Украины может потерять 36 храмов, Дом милосердия, епархиальное управление.

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Дата
03
марта

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