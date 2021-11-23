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вторник, 23 ноября 2021 22:14

В Крыму задержали активистов, которые встречали из СИЗО адвоката Семедляева

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В Крыму задержали активистов, которые встречали из СИЗО адвоката Семедляева
Семедляев вышел из симферопольского СИЗО. Фото: Крым.Реалии

В Крыму задержали активистов, встречавших со следственного изолятора крымского адвоката Эдема Семедляева. Он провел в тюрьме 12 дней.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Правоохранители оккупационных властей задержали 31 человека. В частности, женщин и журналистов. Их отвезли в Киевское отделение полиции Симферополя.

Ранее российские силовики в оккупированном Крыму задержали более 20 крымских татар, приехавших на заседание "Крымского гарнизонного военного суда", чтобы поддержать троих политзаключенных.

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Правозащитные организации по этому поводу выступили с совместным заявлением, опубликованным на сайте Центра прав человека ZMINA.

25 октября Семедляев пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". В отношении адвоката составили протокол о совершении административного правонарушения.

Семедляев был незаконно арестован на 12 суток и оштрафован.

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