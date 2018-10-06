В Крыму уничтожают уникальные растения: экологи бьют тревогу

В Крыму уничтожают уникальную природу. Фото: 5 канал

Россия уничтожает в оккупированную Крыму уникальную природу. На полуострове вырубают уникальные, заповедные деревья. Возраст некоторых из них достигает полутора тысяч лет.

"Например, бухта Ласпи, урочище Батилиман, где рос можжевельник, земляничник мелкоплодный - это реликтовые растения. Еще 100 тысяч лет назад эти деревья росли. И они дошли до нашего времени", - заявила в эфире "Обозревателя" глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

В Ласпи растет крупнейшая в Европе популяция можжевельника - 2 тыс. деревьев. С начала аннексии Крыма срубили 800.

"Начиная с 2013 года, мы ежегодно мониторим эту уникальную территорию. В июне этого года были фотографии: вырублено десять гектаров этих уникальных деревьев. Некоторым из них было 1500!" - говорит специалист.

В бухте Ласпи сейчас застраивают территорию. В заповедной территории прокладывают дорогу.

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Крымскую биосферу уничтожают практически по всей территории полуострова.

"Это касается и наших заповедных территорий - Крымский горно-лесной заповедник. Уникальная территория над Ялтой. Сейчас там прокладывает дороги. Там разрешили строительство газопровода. В 2007 году мы этого не допустили ", - говорит Тимочко.

Аннексирована Крыму грозит новая экологическая катастрофа из-за добычи песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища, которое является сооружением для безопасного хранения токсичных веществ.