В Крыму украинец получил 12 лет колонии за шпионаж

В оккупированном Крыму 61-летнего украинца Константина Ширинга приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Мужчину обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа

Заседание суда проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе.

Защитник сообщил, что ранее в дебатах прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита - оправдать Ширинга.

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Сам Ширинг тоже просил его оправдать и говорил, что "его оклеветали и свалили на него всю вину".

Защита намерена подавать апелляцию на этот приговор.

15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников "Украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "русский военнослужащий, подозреваемая в выдаче государственной тайны", - Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, которого подозревают в "осуществлении шпионской деятельности за задачей украинской спецслужбы" - Константин Ширинг. Открыли дела "о государственной измене и шпионаже".

По версии ФСБ, Кузьменко передавала Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетное и другое вооружение, места его дислокации и т.д., а он эту информацию передавал в Минобороны Украины.

7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года Кузьменко, обвиняемой в "госизмене". Суд дал отсрочку, пока ребенок Кузьменко не достигнет 14-летнего возраста. Дело рассматривали в особом порядке и в закрытом режиме через материалы под грифом "совершенно секретно".