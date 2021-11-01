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понедельник, 01 ноября 2021 14:22

В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
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В понедельник, 1 ноября, возле подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе силовики задержали 19 крымских татар - мужчин и женщин.

Об этом сообщила общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Список задержанных крымских татар в Симферополе
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Задержанные пришли в качестве слушателей на заседание по апелляции на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Правозащитники сообщили, что к задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова.

После отказа он обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.

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25 октября возле этого же суда прошли массовые задержания крымско-татарских активистов и журналистов. Они следили за рассмотрением апелляционной жалобы на приговор Красногвардейской группе "дела Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" - это международная исламская политическая партия. Ее основал в 1953 году в Иерусалиме судья шариатского апелляционного суда Такикуддин ан-Набхани. Члены "Хизб ут-Тахрир" работают по всему миру. На территории бывшего Советского Союза "Хизб ут-Тахрир" начала действовать с 1995-го. В Украине насчитывает около 1 тыс. участников.

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