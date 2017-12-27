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среда, 27 декабря 2017 18:48

В Крыму работают мировые автомобильные бренды в обход санкциям

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  Мировые автомобильные бренды работают в аннексирована Россией Крыма в обход санкциям
Мировые автомобильные бренды работают в аннексирована Россией Крыма в обход санкциям

Мировые автомобильные бренды работают в аннексирована Россией Крыма в обход санкциям.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В оккупированном Крыму зафиксировали использование торговых марок автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, BMW, Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, использование данных торговых марок автопроизводителей на временно оккупированной территории Украины нарушает санкционный режим в связи с вооруженной агрессией против Украины, оккупацией Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. В свою очередь, МТОТ обратилось в соответствующие органы власти о необходимости принятия предусмотренных законодательством мер.

Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины проверит информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму.

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