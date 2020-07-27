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понедельник, 27 июля 2020 12:59

В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
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Тысячи людей провожают в последний путь 3-летнего Мусу — сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова
Фото: Fаcebook/Крымская солидарность
Тысячи людей провожают в последний путь 3-летнего Мусу — сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова
Тысячи людей провожают в последний путь 3-летнего Мусу — сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова
Тысячи людей провожают в последний путь 3-летнего Мусу — сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова
Тысячи людей провожают в последний путь 3-летнего Мусу — сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова

В пос. Строгановка Симферопольского района в последний путь провожают погибшего сына крымского татарина, российского политузника Руслана СулеймановаМусу.

На похороны пришли тысячи людей, сообщает ГО "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

3-летний Муса Сулейманов пропал 24 июля в 6 вечера в пос. Строгановка возле своего дома.

Ребенка в течение 2 суток искали правоохранители, кинологи, волонтеры — всего тысячи людей

К сожалению, Мусу Сулейманова нашли в сточной яме уже мертвым.

Пресс-служба МЧС Крыма подтвердила смерть трехлетнего ребенка.

Мусу Сулейманова похоронят на кладбище в поселке, где они жил.

Его отец Руслан Сулейманов на похоронах не присутствует, поскольку находится под стражей.

Руслан Сулейманов — учитель физики, гражданский журналист и стример "Крымской солидарности", был задержан в феврале 2017 года и по постановлению суда отбывал административный арест — 5 суток за якобы несанкционированный митинг.

15 октября 2017 года принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, позже обвинен в административном правонарушении и подвергнут административному штрафу в размере 10 тыс. руб.

28 марта 2019 года решением Киевского районного суда в Симферополе арестован по уголовному делу. Ему вменили якобы организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Санкция по этой статье предполагает до 20 лет лишения свободы.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая Сулейманова.

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