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пятница, 09 августа 2019 10:13

В Крыму подняли флаг Украины

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В Крыму подняли флаг Украины
informator

В городе Судак на территории оккупированного полуострова Крым местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019-го в зоне проведения ООС", - говорится в заметке советника председателя Херсонской ОГА Богдана Ковалева в Facebook.

Добавил "Слава Украине!".

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Президент Украины закрепил на законодательном уровне получения документов для визитов в оккупированный Крыму.

Сейчас для иностранных граждан существует процедура получения разрешения на посещение Крыма. Такой документ выдается только при наличии веских оснований. Например: смерть близких, проживание родственников, наличие недвижимости.

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Дата
09
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