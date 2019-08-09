В Крыму подняли флаг Украины

informator

В городе Судак на территории оккупированного полуострова Крым местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019-го в зоне проведения ООС", - говорится в заметке советника председателя Херсонской ОГА Богдана Ковалева в Facebook.

Добавил "Слава Украине!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х

Президент Украины закрепил на законодательном уровне получения документов для визитов в оккупированный Крыму. Сейчас для иностранных граждан существует процедура получения разрешения на посещение Крыма. Такой документ выдается только при наличии веских оснований. Например: смерть близких, проживание родственников, наличие недвижимости.