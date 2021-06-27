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воскресенье, 27 июня 2021 17:33

В Крыму оккупанты застроят коттеджами заповедную Долину привидений
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В оккупированном Крыму планируют застроить Долину привидений новыми коттеджами.

Старт продаж коттеджей назначили на сентябрь. Об этом сообщает flot2017.com.

На сайте будущего поселка написано, что на склонах горы Демерджи собираются свести 105 коттеджей и вилл площадью от 134 до 370 кв м. Дома будут строить в стиле "шале" из натурального камня, с деревьями и панорамным остеклением.

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В оккупированном Крыму планируют застроить так называемую "Долину привидений" новыми коттеджами. Фото: apostrophe.ua
В оккупированном Крыму планируют застроить так называемую "Долину привидений" новыми коттеджами. Фото: apostrophe.ua
В оккупированном Крыму планируют застроить так называемую "Долину привидений" новыми коттеджами. Фото: apostrophe.ua

Кроме жилых домов, на территории поселка планируют построить открытый SPA-комплекс, ресторан с террасой, магазин и детскую зону.

Инвесторов привлекают традиционными фразами: "о тихом, экологически чистом место расположенном в окружении многовекового леса и гор".

Так называемая "глава" оккупационной "администрации" Алушты Галина Огнева подтвердила планы девелоперов застроить нетронутую природу клубным поселком и заявляет, что эта территория не муниципальная, а находится в частной собственности.

По ее словам, элитные коттеджи построят на территории бывших виноградников к востоку от всем известной "Долины привидений".

Россия открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу.

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