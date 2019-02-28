В Крыму оккупанты взрывали технику в тылу противника

В оккупированном Россией Крыму прошли учения военных разведчиков "в тылу условного противника". Фото - Министерство обороны России

В оккупированном Россией Крыму прошли учения военных разведчиков "в тылу условного противника".

Российские военные совершили марш в район приземления вертолета на бронетранспортерах, потом пересели на вертолет и полетели на нем на максимально низкой высоте в "тыл противника". В районе высадки они десантировались наземным способом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"Используя рельеф местности, разведчики организовали засаду по маршруту движения цели, осуществили подрыв и остановку "вражеской" военной техники. Захватив необходимые документы, бойцы разведподразделений уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт дислокации", - говорится в сообщении.

В обучении приняли участие военнослужащие разведывательных подразделений воинских частей Черноморского флота РФ.

Зенитно-ракетные комплексы испытали на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, недалеко от оккупированного Крыма. Стрельбы выполнялись из модернизированных ЗРК 2К12-2Д "Куб" и БМ9К330 "Тор".