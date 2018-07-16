В Крыму оккупанты проводят учения зенитчиков

Экипажи ЗРК будут сбивать воздушные цели. Фото: ТАСС

Оккупанты проводят в Крыму учения с применением зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

"В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели", - сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Личный состав ЗРК на технике совершил марш к назначенному позиционному району, перевел установки в боевое положение. Расчеты выполнили топографическую привязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.

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Заключительным этапом подготовки зенитчиков должно стать выполнение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.

Президент Петр Порошенко не исключает вооруженной агрессии российских войск на порты Азовского моря. РФ резко увеличила в Крыму группировки войск. Там уже размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы.