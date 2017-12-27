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среда, 27 декабря 2017 20:20

В Крыму одобрили продажу имущества Коломойского

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  Так называемая "Госсовет Крыма" дала согласие на продажу имущества, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому
Так называемая "Госсовет Крыма" дала согласие на продажу имущества, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому

Так называемая "Госсовет Крыма" дала согласие на продажу имущества, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом говорится в сообщении "крымского парламента".

"На продажу будут выставлены заправка в Симферопольском районе, детский санаторий" Таврида "в Евпатории (8 объектов), рекреационный комплекс" Наутилус "в Гурзуфе (9 объектов) и гостиница" Крым "в Ялте (103 объекта) ", - говорится в сообщении.

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Также оккупанты ранее выставили на продажу крымские сети АЗС, принадлежащих группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их оценили в 10660000 долларов.

Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

Соответствующее решение суд в Лондоне принял в рамках процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализирован банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти 2 млрд долларов.

С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов.

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