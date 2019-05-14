"В Крыму очень тихо, об Олеге если и спросят, на ушко им отвечаю" - мать Сенцова

У Олега Сенцова на аннексирована полуострове осталось двое детей - 16-летняя Алина и 13-летний Влад, у которого диагностирован аутизм. В будние дни дети живут и учатся в Симферополе. Фото: Громадське

10 мая исполнилось 5 лет со дня задержания Олега Сенцова. Большую часть этого срока украинский политзаключенный провел в тюрьмах России. Режиссер и активист Олег Сенцов, осужден на 20 лет по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье, сообщает Громадське.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 лет назад арестовали Олега Сенцова

2018-го Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России - тогда их было более 70 человек. Журналисты встретились с матерью Сенцова Людмилой, которая в аннексирована Крыму воспитывает 2 детей Олега. Поговорили о том, как режиссер выходил из голодовки, на что семья надеется сейчас и почему Людмила Сенцова считает ошибкой свое письмо, написанное Путину с просьбой помиловать сына.

Сборник автобиографических рассказов кинорежиссера Олега Сенцова "Жизнь" выдали в Берлине на немецком языке под названием Leben.