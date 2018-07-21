В Крыму новые детские площадки держат под замком

В Симферополе торжественно открыли новую детскую площадку. Она находится на ул. Козлова, 41.

На открытие приезжал лично глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев. Открывали детский городок в прямом смысле слова - ключом, так как он огорожен высоким забором, а калитка закрыта на ключ, пишет news.allcrimea.net.

Автор: news.allcrimea.net В Симферополе торжественно открыли новую детскую площадку. Но он замкнутый и родители не понимают, как там могут играть дети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Еще автоматчиков с собаками пустите" - реакция крымчан на нововведения в Ялте

Жители окрестных домов возмущены. Не понимают, как дети могут играть на площадке, если она закрыт и днем, и ночью.

В сети опубликовали снимки с веб-камер, установленных на побережье Крымского полуострова. В Ялте на пляжах есть туристы, однако их немного. Для сравнения СМИ приводят фото с пляжей курортного поселения Кирилловка Запорожской области. На берегу почти нет свободных мест.