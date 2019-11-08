В Крыму начали продавать билеты на поезда в Россию

ТСН Началась продажа железнодорожных билетов из оккупированного Крыма в Москву и Санкт-Петербург

Сегодня началась продажа железнодорожных билетов из оккупированного Крыма в Москву и Санкт-Петербург.

Их продают во всех железнодорожных кассах на территории полуострова, передает ТСН.

"Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополя отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. Уже 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополя, время в пути которого должен составлять 33 часа.

Минимальная стоимость железнодорожных билетов на поезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе - 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь в плацкарте - 3500 рублей.

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С 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак" на админкордони с оккупированным Крымом не будет осуществляться пропуск граждан. Строительство пункта пропуска планируется завершить 10 ноября. Такое решение приняли для того, чтобы представители Укрзализныци могли провести строительные работы повышенной опасности по реконструкции контрольных пунктов на административной границе с Крымом и во избежание случаев травмирования людей и неудобств во время пересечения.