В Крыму начали продавать билеты на поезда в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 405
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 828
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1989
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2169
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5085
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1053
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5499
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6759
Фото
Все фото
9
4
7
17
9
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото
Американские бомбардировщики &quot;покошмарили&quot; россиян в Черном море
Американские бомбардировщики "покошмарили" россиян в Черном море
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Показали работу и цены на крымских рынках
Показали работу и цены на крымских рынках
Видео
Все видео
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1053
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 783
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3546
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 234
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 10:20

В Крыму начали продавать билеты на поезда в Россию

  Комментировать
В Крыму начали продавать билеты на поезда в Россию
ТСН Началась продажа железнодорожных билетов из оккупированного Крыма в Москву и Санкт-Петербург

Сегодня началась продажа железнодорожных билетов из оккупированного Крыма в Москву и Санкт-Петербург.

Их продают во всех железнодорожных кассах на территории полуострова, передает ТСН.

"Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополя отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. Уже 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополя, время в пути которого должен составлять 33 часа.

Минимальная стоимость железнодорожных билетов на поезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе - 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь в плацкарте - 3500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму

С 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак" на админкордони с оккупированным Крымом не будет осуществляться пропуск граждан. Строительство пункта пропуска планируется завершить 10 ноября.

Такое решение приняли для того, чтобы представители Укрзализныци могли провести строительные работы повышенной опасности по реконструкции контрольных пунктов на административной границе с Крымом и во избежание случаев травмирования людей и неудобств во время пересечения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму начали продавать билеты на поезда в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 32510
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 9423
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 8937
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8488
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 8019
Крым
Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму
Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму Просмотров: 306
Россияне открыли карты: показали, каким образом будут захватывать Черное море
Россияне открыли карты: показали, каким образом будут захватывать Черное море Просмотров: 4446
The New York Times ошиблось в границах Украины
The New York Times ошиблось в границах Украины Просмотров: 360
Сколько военных и техники оккупанты перебросили в Крым
Сколько военных и техники оккупанты перебросили в Крым Просмотров: 378
"В "Юнармии" есть опасность именно для украинских детей в Крыму" - Ирина Седова
"В "Юнармии" есть опасность именно для украинских детей в Крыму" - Ирина Седова
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Украинскую отаманшу убил предатель
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
Голосов: 6362
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua