В Крыму худший туристический сезон за 3 года

Лиев рассказал о состоянии туризма на полуострове. Фото: "5 канал"

Оккупированный Крым с начала года принял 700 тыс. отдыхающих.

Это сделало сезон худшим за три года, написал в Facebook экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев.

"У меня есть информация по ежемесячной загрузке 32 объектов, которые расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Севастополе, Коктебеле и Феодосии. Это 8 отелей и 24 санатория общей емкостью 3600 мест. Вывод - в этом году за 8 месяцев Крым принял 700 000 отдыхающих, 600 000 из них – жители РФ. Этот сезон стал худшим за последние 3 года. Мост не помог", - написал он.

Лиев написал об этом после заявления оккупационных властей Крыма о том, что с начала года полуостров посетило 5,8 млн туристов, благодаря открытию моста.

"По нашим подсчетам, которые мы давали в начале года, в 2019 году полуостров могут посетить 1,2 миллиона россиян до конца года, 450 000 из которых - люди, которые приедут по социальным путевкам, то есть, как в 2017, и в 2018 годах. Я проанализировал загрузку аэропорта "Симферополь", многое есть в открытых источниках, кое-что я получил по своим каналам. Взял данные украинской пограничной службы - они опубликованы в СМИ. Сопоставил данные по загрузке некоторых крупных отелей и санаториев Крыма", - рассказал Лиев о подсчете реального количества туристов.

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Среди причин уменьшения количества отдыхающих Лиев назвал рост цены на туристические услуги в Крыму.

"Этот факт легко отследить по динамике стоимости гостиничных номеров. По сравнению с 2013 годом, цены на отдых в крымских базах отдыха уже в 2016 году увеличились на 40%, а сейчас, в 2019-м - уже на 70-90%", - написал Лиев.

В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания. Причиной называют сильный шторм 3 балла, который мутит морскую воду.