В крымскотатарского активиста произошел сердечный приступ в российском СИЗО

В Шабана Умерова случился сердечный приступ в СИЗО Симферополя. Фото: Prm

В фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова, которого российские оккупанты удерживают в СИЗО Симферополя, случился сердечный приступ.

"В следственном изоляторе уже долгое время он испытывает боли в области сердца и жжение, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, затрудненным дыханием. Несколько недель назад у него был довольно серьезный приступ. Благодаря соседям по камере ему удалось восстановить немножко свое состояние, то есть выйти из критического положения", - рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов, передает организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Руководству СИЗО были направлены заявления с требованием обеспечить Умерова медицинской помощью.

"Мы направили соответствующие заявления на имя начальника медсанчасти следственного изолятора и в адрес администрации следственного изолятора. Мы надеемся, что за этими заявлениями проведется соответствующая работа и будут приняты меры. В частности, будет оказана надлежащая медицинская помощь моему подзащитному Умерову Шабан ага. В целом Шабан ага выглядит насколько можно так сказать, неплохо, но похудел. Передал всем слова благодарности за поддержку и за поддержку его семьи", - отметил Шейхмамбетов.

Адвокат также рассказал, что в пятницу 13 декабря, в отношении фигуранта второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова прошли следственные действия. В ходе процедуры был выявлен ряд нарушений, в отношении которых защитником были сделаны соответствующие замечания в протоколе.

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"Я бы отметил, что люди, которые были рядом с Шабан ага представлены для опознания лица, имевшие значительные отличия. В частности, они не носили бороду, в то время как Умеров Шабан ага ее носит. Также эти лица были родом из Центральной Азии. То есть для человека, живущего в Крыму, скорее всего будет очевидно, что если уголовные дела ведутся против крымских татар, то визуально отличить крымского татарина от жителя Центральной Азии можно без усилий", - добавил адвокат.

Сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего были задержаны 24 активиста. Среди них был и Шабан Умеров. Его подозревают в участии в запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".