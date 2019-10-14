В Кремле заявили, что не будут поднимать вопрос Крыма в "нормандском формате"

Путин получил информацию о пресс-марафоне Зеленского. Фото: "Турист"

Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в ходе пресс-марафона.

"Основные его заявления были прочитаны, были уведомлены президенту Путину", - сказал он.

Песков подчеркнул, что в вынесении вопроса о возвращении Крыма на "нормандский формат" или какой-то другой формат "не может быть и речи".

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"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради освобождения пленных украинцев. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции.