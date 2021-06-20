В "Артеке" произошла вспышка коронавируса

В лагере заболели шестеро детей. Фото: pexels.com

В оккупированном Крыму в лагере "Артек" группа детей заболела коронавирусом.

Их перевели в инфекционную больницу, сообщает "Кримінформ".

Оккупанты сообщают, что в лагере коронавирус подтвердили у шести детей.

Всех, кто контактировал с больными, изолировали от других.

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"Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении "РИА Новости".

В Херсонской области начали вакцинировать от Covid-19 жителей Крыма. В области для вакцинации жителей оккупированного Крыма определены шесть пунктов, где планируется прививка вакциной CoronaVac.