В "Артеке" произошла вспышка коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 594
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1206
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 1872
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2763
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 198
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 900
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 864
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1386
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 819
Фото
Все фото
3
11
5
6
10
Бурное течение сметает все на пути - Ялта уходит под воду
Бурное течение сметает все на пути - Ялта уходит под воду
Машины по крышу залиты водой: в оккупированном Крыму затопило Керчь
Машины по крышу залиты водой: в оккупированном Крыму затопило Керчь
Эсминцы НАТО вошли в Черное море
Эсминцы НАТО вошли в Черное море
Показали стрельбу из гаубиц вблизи Крыма
Показали стрельбу из гаубиц вблизи Крыма
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Видео
Все видео
Ялту затопило, есть пострадавшие
Ялту затопило, есть пострадавшие
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями
В Крыму находят мертвых дельфинов с привязанными камнями
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 594
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 648
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 738
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1386
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 756
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
1 Просмотров: 261
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
воскресенье, 20 июня 2021 12:51

В "Артеке" произошла вспышка коронавируса

  Комментировать
В &quot;Артеке&quot; произошла вспышка коронавируса
В лагере заболели шестеро детей. Фото: pexels.com

В оккупированном Крыму в лагере "Артек" группа детей заболела коронавирусом.

Их перевели в инфекционную больницу, сообщает "Кримінформ".

Оккупанты сообщают, что в лагере коронавирус подтвердили у шести детей.

Всех, кто контактировал с больными, изолировали от других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытки, преследование, нарушение прав человека. ООН опубликовала доклад о оккупированом Крым

"Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении "РИА Новости".

В Херсонской области начали вакцинировать от Covid-19 жителей Крыма. В области для вакцинации жителей оккупированного Крыма определены шесть пунктов, где планируется прививка вакциной CoronaVac.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Артеке" произошла вспышка коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

Установили секретную линию между двумя государствами

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
 Просмотров: 5256
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 3 Просмотров: 4860
Финалистка &quot;Холостяка&quot; в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
Финалистка "Холостяка" в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
10
 Просмотров: 4419
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 3798
15-летнюю девушку, которую искали пять дней, нашли мертвой
15-летнюю девушку, которую искали пять дней, нашли мертвой
4
 Просмотров: 3276
Крым
"Ущерб катастрофический" - от потопа в Ялте травмировались 18 человек, есть погибший
"Ущерб катастрофический" - от потопа в Ялте травмировались 18 человек, есть погибший Просмотров: 567
Пытки, преследование, нарушение прав человека. ООН опубликовала доклад о оккупированом Крым
Пытки, преследование, нарушение прав человека. ООН опубликовала доклад о оккупированом Крым Просмотров: 171
Аваков и Данилов по-своему отреагировали на наводнение в Крыму
Аваков и Данилов по-своему отреагировали на наводнение в Крыму Просмотров: 1296
Оккупанты не выпускают абитуриентов: МОН просит пограничников о помощи
Оккупанты не выпускают абитуриентов: МОН просит пограничников о помощи Просмотров: 207
Ялту затопило, есть пострадавшие
Ялту затопило, есть пострадавшие
 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
30
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
13
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
4
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
4
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
Голосов: 9096
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть