В Apple отреагировали на "русский" Крым

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 297
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2683
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1125
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1044
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 972
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
3
10
5
6
10
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Видео
Все видео
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 396
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 2547
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6615
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2970
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 441
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 10:03

В Apple отреагировали на "русский" Крым

  Комментировать
В Apple отреагировали на &quot;русский&quot; Крым
Apple проведет аудит политики обозначения "спорных территорий". Фото - deepapple.com

Американская компания Apple в приложении "Погода" начала обозначать аннексированный Крым российской территорией. В связи с инцидентом Apple решила провести аудит политики обозначения "спорных территорий".

Результаты аудита могут повлечь изменения в политике Apple, сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, передает U.S.News.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначение территорий Maps и вносим изменения, если этого требует закон", - отметила Мюллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "А слабо отказаться от Apple" - Павел Климкин обратился к украинцам

Пояснила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении "спорных границ" во многих приложениях Apple.

В зависимости от результатов анализа Apple начнет вносить изменения.

Компания Apple на девайсах, которые продаются в России, обозначает аннексированный Крым как часть территории РФ. Депутат Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что на изменении карт настаивала российская власть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Apple отреагировали на "русский" Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 19143
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 6849
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 5454
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5067
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 4284
Крым
Очередная провокация: в Минобороны отреагировали на задержание в Крыму "украинской шпионки"
Очередная провокация: в Минобороны отреагировали на задержание в Крыму "украинской шпионки" Просмотров: 279
Боль в груди и унижения - экс-охранник Яроша нуждается в поддержке
Боль в груди и унижения - экс-охранник Яроша нуждается в поддержке Просмотров: 819
Появился текст резолюции ООН по Крыму
Появился текст резолюции ООН по Крыму Просмотров: 774
Украина начнет сбивать российские беспилотники из оккупированного Крыма
Украина начнет сбивать российские беспилотники из оккупированного Крыма 1 Просмотров: 972
"А слабо отказаться от Apple" - Павел Климкин обратился к украинцам
"А слабо отказаться от Apple" - Павел Климкин обратился к украинцам 1 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
10
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
7
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
3
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
Голосов: 6568
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua