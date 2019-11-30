В Apple отреагировали на "русский" Крым

Apple проведет аудит политики обозначения "спорных территорий". Фото - deepapple.com

Американская компания Apple в приложении "Погода" начала обозначать аннексированный Крым российской территорией. В связи с инцидентом Apple решила провести аудит политики обозначения "спорных территорий".

Результаты аудита могут повлечь изменения в политике Apple, сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, передает U.S.News.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначение территорий Maps и вносим изменения, если этого требует закон", - отметила Мюллер.

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Пояснила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении "спорных границ" во многих приложениях Apple.

В зависимости от результатов анализа Apple начнет вносить изменения.

Компания Apple на девайсах, которые продаются в России, обозначает аннексированный Крым как часть территории РФ. Депутат Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что на изменении карт настаивала российская власть.