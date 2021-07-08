Умер экс-премьер Крыма Анатолий Франчук

Ему было 85 лет. Фото: facebook.com/Анатолий Франчук

В оккупированном Крыму на 86-м году жизни скончался бывший премьер-министр Автономной Республики Крым и нардеп трех созывов Анатолий Франчук.

Об этом в среду, 7 июля, в Facebook сообщил его сын, Игорь Франчук.

"Не стало папы. Очень больно", - написал он.

О причинах смерти пока не сообщают.

Франчук родился в 1935 году в Винницкой области. После провозглашения независимости Украины начал работать в Совете министров Крыма, где был первым заместителем председателя крымского правительства и министром энергетики, промышленности и транспорта. Также был нардепом II, III и IV созывов.

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Анатолий Франчук возглавлял Кабмин автономной республики Крым с 1994-1996-й и с 1997-1998-й. 11 лет был депутатом Верховной Рады Украины. Его сын, Игорь Франчук, тоже был нардепом трех созывов. До 1997 года был женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы, Елене.